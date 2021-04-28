فيتوريا: راضي عن ما قدمته مع النصر.. وتلقيت نبأ إقالتي شفهيًا

نواف السالم (صدى):
صرح البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق، بأنه راضي عما قدمه مع الفريق رغم المشاكل التي حدثت.
وقال فيتوريا خلال برنامج "في المرمى" أن ضيق الوقت لم يساعده في تجربته مع النصر خصوصاً في مطلع الموسم الحالي.
وأضاف: "تلقيت خبر إقالتي من تدريب النصر بشكل شفهي، ولم أصل إلى اتفاق مع النادي حول مستحقاتي بعد الإقالة".
وتابع: "عندما قدمت إلى النصر، كان الفريق يتأخر بفارق 6 نقاط عن الهلال، واستطعنا الفوز بالدوري في موسمي الأول، لكن بعد فيروس كورونا وتوقف الأنشطة الرياضية، جاءت مباراة الهلال عقب أشهر من عدم خوضنا لمباريات وخسرنا المباراة، وبعد ذلك دخلنا معترك دوري أبطال آسيا رغم ضيق الوقت، واستطعنا تقديم مستويات رائعة حتى خسرنا أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء".