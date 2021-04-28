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فيتوريا: راضي عن ما قدمته مع النصر.. وتلقيت نبأ إقالتي شفهيًا

منذ ساعة
1802
فيتوريا: راضي عن ما قدمته مع النصر.. وتلقيت نبأ إقالتي شفهيًا

نواف السالم (صدى):
صرح البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق، بأنه راضي عما قدمه مع الفريق رغم المشاكل التي حدثت.

وقال فيتوريا خلال برنامج "في المرمى" أن ضيق الوقت لم يساعده في تجربته مع النصر خصوصاً في مطلع الموسم الحالي.

وأضاف: "تلقيت خبر إقالتي من تدريب النصر بشكل شفهي، ولم أصل إلى اتفاق مع النادي حول مستحقاتي بعد الإقالة".

وتابع: "عندما قدمت إلى النصر، كان الفريق يتأخر بفارق 6 نقاط عن الهلال، واستطعنا الفوز بالدوري في موسمي الأول، لكن بعد فيروس كورونا وتوقف الأنشطة الرياضية، جاءت مباراة الهلال عقب أشهر من عدم خوضنا لمباريات وخسرنا المباراة، وبعد ذلك دخلنا معترك دوري أبطال آسيا رغم ضيق الوقت، واستطعنا تقديم مستويات رائعة حتى خسرنا أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء".

النصر
فيتوريا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو خالد العتيبي
اتمنى صراحة حجب السناب شات لسوء استخدامه مع الاسف، لان الشريحة الاكثر من الناس تتابع مشاهير مالهم اي معنى
سمر
لمشكلة اغلب المشاهير فقط وظيفتهم استعراض حياتهم الرفاهية بالتالي تأثير هذا الموضوع على المتابعين اللي يتمنون يعيشون حياة مثل حياة المشاهير..!!! وهذي اللي سببت...
و1حد
وشو ذا اللاعبين ذولي جايبينهم عشان يلعبون ولا نعالجهم قهر والله كل شوي طالعلي لاعب باصابة
صراحه
الحمد لله على نعمة الاسلام التي تحث على رحمة المسنين
هاني
بالفعل يا استاذتنا الفاضل مقال معبر يصف حال بعض المجتمع وليس الكل احسنتِ بارك الله فيكِ

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