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رد المديفر على ولي العهد بعدما وصفه بـ "خيرة المحاورين في المملكة والعالم العربي"

منذ ساعة
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رد المديفر على ولي العهد بعدما وصفه بـ "خيرة المحاورين في المملكة والعالم العربي"

عادل الحربي (صدى):
أعرب الإعلامي عبدالله المديفر عن بالغ سعادته بعد وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له بأنه خيرة المحاورين.

وكشف المديفر أن ولي العهد قال له: "أنت من خيرة المحاورين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وأتشرف أن أكون معك".

وعلق الإعلامي قائلا: "وسام فخر نقشه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حياتي المهنية سيستمر معي لنهاية حياتي الدنيوية".

يذكر أن لقاء ولي العهد، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية المملكة 2030م. حاز على اهتمام العالم بأسره.

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المملكة
ولي العهد
المديفر

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو رياض الحربي
عطوها حزب الات الكلب صاحب اكبر تاجر مخدرات بالعالم
غليس ولد رماح
يطول بعمرك على طاعته ياأبو عبدالله الثقه باالله ثم بالإدارة وكذلك فيك وبقربك من النادي الله لايحرمنا من وجودك وشكراً على جميع ماقدمت للنادي
نجاة محمد
هههههههههه قرد مشاغب
ابو محمد 😎 ✍️
المسكينه تحقرص وتمقرص ، والعريس ماهو هنا .. حاضر دقن غايب ذهن ..

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