سامي الجابر لـ"جماهير الهلال": نادينا في أيدي أمينة وأنا معه أيمنا حل وارتحل

ماجد محمد (صدى):
وجه رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، رسالة لجماهير نادي الهلال، مؤكدًا أن النادي في أيدي أمينة، ومرحلة التذبذب التي يمر بها الفريق متوقعه نظراً لضغط المنافسات و تداخلها.
وكتب على حسابه بموقع تويتر:"نثق أننا نمتلك إدارة قادرة على قيادة النادي بالشكل المناسب و الصحيح، الفترة القادمة منعطف مهم في حصاد هذا الموسم، لن تهتز ثقتنا في نادينا و نجومه، الذين لطالما أسعدونا".
وتابع :"لكل محبين هذا الكيان الذين يتواصلون معي تفاعلاً لما يشاع عن تواجدي في النادي خلال الفترة الماضية، كلنا مع الهلال ونثق برجالاته وإدارته والقائمين عليه من قريب وبعيد دون الحاجه للتواجد في النادي.
ولفت إلى أنه في حال حدوث ذلك فسوف يجده الجمهور من خلال حساباته الشخصية، مؤكدًا أنه مع الهلال أيمنا حل وارتحل.