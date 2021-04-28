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مانشستر سيتي يهزم باريس سان جيرمان ويخطو نحو النهائي

منذ ساعة
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مانشستر سيتي يهزم باريس سان جيرمان ويخطو نحو النهائي

وكالات (صدى):
حقق نادي مانشستر سيتي فوز صعب، على حساب مضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح باريس سان جيرمان أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة 15، بواسطة البرازيلي ماركينيوس، وفي النصف الثاني من المباراة، قلب نجوم السيتي الطاولة على رأس سان جيرمان، بتسجيل هدفين في 7 دقائق فقط، عن طريق كل من كيفن دي بروين ورياض محرز، في الدقيقتين 64 و71.

وفشل نادي باريس سان جيرمان في العودة من جديد إلى اللقاء، في ظل استحواذ نجوم مانشستر سيتي على الكرة.

باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زعلانه واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشوها في بطن قبيح نصر الشيطان ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه لا ياشيخه .. انتي مين ...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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