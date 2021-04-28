مانشستر سيتي يهزم باريس سان جيرمان ويخطو نحو النهائي

وكالات (صدى):
حقق نادي مانشستر سيتي فوز صعب، على حساب مضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وافتتح باريس سان جيرمان أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة 15، بواسطة البرازيلي ماركينيوس، وفي النصف الثاني من المباراة، قلب نجوم السيتي الطاولة على رأس سان جيرمان، بتسجيل هدفين في 7 دقائق فقط، عن طريق كل من كيفن دي بروين ورياض محرز، في الدقيقتين 64 و71.
وفشل نادي باريس سان جيرمان في العودة من جديد إلى اللقاء، في ظل استحواذ نجوم مانشستر سيتي على الكرة.