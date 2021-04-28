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القبض على 10 مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف بمكة لتضليل المستهلكين

منذ 6 دقائق
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القبض على 10 مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف بمكة لتضليل المستهلكين

مكة المكرمة (صدى):
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على (10) مقيمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال المالي وتعقب مرتكبيها بالمنطقة، أسفرت عن تمكن إدارة البحث والتحريات، بمشاركة أمانة المنطقة والجهة المختصة بوزارة التجارة، من القبض على (10) مقيمين، (6) من الجنسية الباكستانية، و(4) من الجنسية البنجلادشية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين، وبيعها بمبالغ زهيدة في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وعثر بحوزتهم على (4986) عبوة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

 

مكة
المستهلكين
تصنيع مواد التنظيف

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أحدث التعليقات

المهم
برنامج بعد ما اكل الزمن وشرب عليه .واصبحت جددتي تعرفه اتو به.!
المهم
استعطاف
نجاة محمد
اي هاجس الهلاليين كابوس للنصر لو تعادل فرحوا و لو فاز طلعوا إشاعات و اذا خسر رقصو
وجهت نظر
ويلومونا لما نطالب بالزواج من مغربيات ولبنانيات وع على استخفاف الدم مولايق على الناقه
عبدالله
حبيبنا بو نايف الله يحفظه ويطول في عمره مخاوي الليل

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