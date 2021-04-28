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بالفيديو .. حكم الصيام عن الميت

منذ 15 دقيقة
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بالفيديو .. حكم الصيام عن الميت

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، اليوم الاثنين، حكم الصيام عن شخص ميت.

وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، وفقًا لمقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن العلماء، أنه يجوز لولي الميت أن يصوم عنه الأيام التي أفطر فيها الأخير في حالة إذا كان الميت أفطر بسبب مرض وبعد تعافيه من المرض لم يصوم الأيام التي أفطر فيها ثم مات.

وأضاف أنه في حال كان الميت أفطر بسبب مرض وتوفي على إثر هذا المرض دون قضاء الأيام التي فطر فيها فلا يجوز لوليه أن يصوم عنه هذه الأيام.

عضو هيئة كبار العلماء
الصيام
عبدالسلام السليمان

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أحدث التعليقات

المهم
برنامج بعد ما اكل الزمن وشرب عليه .واصبحت جددتي تعرفه اتو به.!
المهم
استعطاف
نجاة محمد
اي هاجس الهلاليين كابوس للنصر لو تعادل فرحوا و لو فاز طلعوا إشاعات و اذا خسر رقصو
وجهت نظر
ويلومونا لما نطالب بالزواج من مغربيات ولبنانيات وع على استخفاف الدم مولايق على الناقه
عبدالله
حبيبنا بو نايف الله يحفظه ويطول في عمره مخاوي الليل

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