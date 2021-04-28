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بالفيديو.. "الجندان" يتحدث عن حلمه الذي تحقق بعد 33 عاماً في وزارة الخارجية

منذ 56 دقيقة
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بالفيديو.. "الجندان" يتحدث عن حلمه الذي تحقق بعد 33 عاماً في وزارة الخارجية

الرياض (صدى):
تحدث سفير المملكة في بلجيكا ولوكسمبورغ، خالد الجندان، عن مسيرة كفاحه المهنية في الدبلوماسية على مدار عقود، رافق فيها وزير الخارجية الأمير الراحل سعود الفيصل لمدة 30 عامًا.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "من الصفر"، المذاع على قناة "MBC"، أنه حصل على المركز الخامس على مستوى المملكة في المرحلة التوجيهية عام 1966، ولكن لسوء الحظ فقد أُلغي نظام "الابتعاث" للقسم الأدبي في تلك السنة، ليقرر استكمال دراسته في الجامعة الأمريكية في لبنان، وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية وكذلك على درجة الماجستير من نفس الجامعة.

وتابع الجندان أنه بعد التحاقه بالعمل في وزارة الخارجية، كان يأمل بالعمل في السلك الدبلوماسي، ولكنه ظل في الوزارة 33 عامًا قبل أن تتاح له الفرصة للعمل بالخارج.

وأضاف أن لقاءه الأول بالوزير سعود الفيصل كان في الدورة 35 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 1980، مضيفا أنه عند عودته إلى جدة اتصل به مكتب الفيصل وأخبره بتكليفه بالانتقال للعمل بالرياض.

وأكد أنه تمكن من تحقيق حلمه بالعمل في السلك الدبلوماسي بعد عقود من مسيرة مهنية حافلة في وزارة الخارجية، عندما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه سفيرا للمملكة في جمهورية النمسا، ليباشر عمله هناك، وكان أيضًا سفيرًا غير مقيم بجمهورية سلوفاكيا.

ولفت الجندان إلى أن الأمير الراحل سعود الفيصل كان دقيقا للغاية في اختيار كلمات خطاباته، سواء العربية أو الإنجليزية، مضيفا أنه كان "سيد الارتجال"، لأنه كان يرتجل في أحيان كثيرة بشكل رائع، مبينا أنه كان يجري تحديثات سريعة على كلمته بناء على ما سمعه من كلمات وزراء الخارجية في الأمم المتحدة في نفس الجلسة.

وزارة الخارجية
الأمير الراحل سعود الفيصل
خالد الجندان

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أحدث التعليقات

المهم
برنامج بعد ما اكل الزمن وشرب عليه .واصبحت جددتي تعرفه اتو به.!
المهم
استعطاف
نجاة محمد
اي هاجس الهلاليين كابوس للنصر لو تعادل فرحوا و لو فاز طلعوا إشاعات و اذا خسر رقصو
وجهت نظر
ويلومونا لما نطالب بالزواج من مغربيات ولبنانيات وع على استخفاف الدم مولايق على الناقه
عبدالله
حبيبنا بو نايف الله يحفظه ويطول في عمره مخاوي الليل

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