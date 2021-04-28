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صراع بين الأهلي والزمالك على "أزارو" والاتفاق ينهي الجدل

منذ ساعة
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صراع بين الأهلي والزمالك على "أزارو" والاتفاق ينهي الجدل

وكالات (صدى):
اشتعل صراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل خطف مهاجم فريق الاتفاق، اللاعب المغربي وليد أزارو.

وقالت مصادر أن الأهلي طرح مسألة عودة أزارو لصفوفه في ظل قبول مدربه الجنوب أفريقي موسيماني، وفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي".

وأشارت المصادر إلى أن الزمالك يخطط هو الآخر للتعاقد مع أزارو، لتعويض رحيل نجمه مصطفى محمد للدوري التركي، وعدم نجاح البدلاء الذين تم التعاقد معهم في المرحلة الماضية.

وأكدت مصادر داخل الاتفاق أن الإدارة متمسكة ببقاء المهاجم المغربي ضمن صفوفها، رغم عدم تقديمه المأمول منه في الموسم الماضي، حيث ترى إمكانية تطور أدائه الفني حال توفرت له الأدوات المساعدة.

الأهلي
الزمالك
أزارو

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أحدث التعليقات

المهم
برنامج بعد ما اكل الزمن وشرب عليه .واصبحت جددتي تعرفه اتو به.!
المهم
استعطاف
نجاة محمد
اي هاجس الهلاليين كابوس للنصر لو تعادل فرحوا و لو فاز طلعوا إشاعات و اذا خسر رقصو
وجهت نظر
ويلومونا لما نطالب بالزواج من مغربيات ولبنانيات وع على استخفاف الدم مولايق على الناقه
عبدالله
حبيبنا بو نايف الله يحفظه ويطول في عمره مخاوي الليل

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