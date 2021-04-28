زوجة تياغو سيلفا تسخر من فيرنر وتصفه بـالـ "دودة"

وكالات (صدى):
هاجمت إيزابيل زوجة تياغو سيلفا زميل زوجها تيمو فيرنر خلال تعادل تشيلسي في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد.
وذكرت صحيفة ذا صن أنه في مقطع فيديو تم حذفه، سُمعت إيزابيل تتحدث باللغة البرتغالية أثناء تصويرها للتلفزيون الذي كانت تشاهد المباراة عليه قالت: "كل فريق أذهب إليه هناك مهاجم يضيع الكثير من الأهداف … هذا فيرنر، ما اسمه؟".
وأضافت الزوجة في مقطع فيديو ثانٍ نُشر على حسابها " نحتاج إلى هدف ، نحتاج إلى الفوز في هذه المباراة لكن المهاجمين لا يريدون التسجيل ، ولا أعرف لماذا لا يسجلون".
وفي مقطع فيديو منفصل تم نشره على تويتر ، بدا أنها وصفت المهاجم بالبرتغالية بأنه "دودة".
كان المهاجم الألماني قد أهدر بعض الفرص السهلة في المباراة التي أقيمت في إستاد ألفريدو دي ستيفانو ، ما أثار زوجة سيلفا ودفعها للهجوم عليه في حسابها على إنستغرام.