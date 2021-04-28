الأعداد السابقة للصحيفة

مينيز : أفكار جديدة سنُظهرها غدًا ومانو سيكون موجود في المباراة

منذ ساعة
1709
مينيز : أفكار جديدة سنُظهرها غدًا ومانو سيكون موجود في المباراة

طلال الغامدي (صدى):
قال مدرب نادي النصر لكرة القدم، مانو مينيز، إن المباراة التي ستقام يوم غد، أمام نادي السد القطري تعد نهائية، وستكون صعبة، لكونها ستحدد صاحب بطاقة التأهل.

وأكد أنهم لا يعرفون كيف سيكون الفريق المنافس غدا، إلا أنهم سيحضرون بجاهزية عالية وكبيرة، لافتا إلى أن الكابتن عبدالله مادو سيكون موجودًا غدًا في المباراة.

وأضاف،خلال الموتمر الصحفي الخاصة بالمباراة، أن لديهم أفكار جديدة سيظهروها غدًا، وكذلك غيابات جديدة، لكنهم سيكونوا جاهزين للمباراة وسيقاتلون حتى آخر لحظة لتحقيق الفوز.

ومن جهته، قال الكابتن محمد مران أن مباراة يوم غد ليست سهلة، مؤكدًا أنهم سيعملون بجد لتحقيق الفوز.

نادي النصر
النصر
نادي السد القطري
مانو مينيز
محمد مران

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فبصل
الف شكر وتقدير للمواطن الشهم الذي حاول الأخذ بيده. ووصل حالته للجهات ذات العلاقه.
فبصل
الف شكر وتقدير للمواطن الشهم الذي حاول الأخذ بيده. ووصل حالته للجهات ذات العلاقه.
H|🤍
شيء ممتاز ورائع ويجعل الزبون يعرف يميز بين محل التموينات والغير كذالك لكن المسألة مكلفة نوعاً ما ومتعبة لأصحاب المحلات إلا إذا هو دخله...
ابراهيم الحربي
يعني نصوم ونفطر على بصله
H|🤍
ياليييل إذا قالوا عن جملة التشوه البصري 😂🤭 بسم الله على عيونكم من التشوه التشوه البصري لايكمن في رؤية الزبايل أو السيارات السكراب التشوه...

أخر الأخبار

البنك المركزي يحذر مجددا من الفوركس ويوضح مخاطره
البنك المركزي يحذر مجددا من الفوركس ويوضح مخاطره
منذ دقيقة 1011
جايه تشتري اغراض ولا تستهبل !
جايه تشتري اغراض ولا تستهبل !
منذ 5 دقائق 158
الله يعوض للعروس
الله يعوض للعروس
منذ 5 دقائق 153
اغرب حادث تصادم بين سفن
اغرب حادث تصادم بين سفن
منذ 5 دقائق 154
بالفيديو.. خالد البلطان يعود للشباب بعد انتهاء فترة الإيقاف
بالفيديو.. خالد البلطان يعود للشباب بعد انتهاء فترة الإيقاف
منذ 7 دقائق 1210
نادي برازيلي يحاول خطف بيتروس
نادي برازيلي يحاول خطف بيتروس
منذ 17 دقيقة 1369
حبيب الحبيب يغني لـ "الضب" في جلسة طرب: "خلاص من حبكم يا ضب عزلنا"
حبيب الحبيب يغني لـ "الضب" في جلسة طرب: "خلاص من حبكم يا ضب عزلنا"
منذ 22 دقيقة 256
إغلاق طريق الهدا احترازيا في الاتجاهين بسبب الأمطار
إغلاق طريق الهدا احترازيا في الاتجاهين بسبب الأمطار
منذ 34 دقيقة 1400
تحذير للأمهات : تناول المرضعات للكافيين قد يسبب مغص للرضيع
تحذير للأمهات : تناول المرضعات للكافيين قد يسبب مغص للرضيع
منذ 35 دقيقة 1183
الموضة صارت يكون عندك كرش !
الموضة صارت يكون عندك كرش !
منذ 56 دقيقة 539