مينيز : أفكار جديدة سنُظهرها غدًا ومانو سيكون موجود في المباراة

طلال الغامدي (صدى):
قال مدرب نادي النصر لكرة القدم، مانو مينيز، إن المباراة التي ستقام يوم غد، أمام نادي السد القطري تعد نهائية، وستكون صعبة، لكونها ستحدد صاحب بطاقة التأهل.
وأكد أنهم لا يعرفون كيف سيكون الفريق المنافس غدا، إلا أنهم سيحضرون بجاهزية عالية وكبيرة، لافتا إلى أن الكابتن عبدالله مادو سيكون موجودًا غدًا في المباراة.
وأضاف،خلال الموتمر الصحفي الخاصة بالمباراة، أن لديهم أفكار جديدة سيظهروها غدًا، وكذلك غيابات جديدة، لكنهم سيكونوا جاهزين للمباراة وسيقاتلون حتى آخر لحظة لتحقيق الفوز.
ومن جهته، قال الكابتن محمد مران أن مباراة يوم غد ليست سهلة، مؤكدًا أنهم سيعملون بجد لتحقيق الفوز.