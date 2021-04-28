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فارس من بنما يروي تجربة إقامته في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها

منذ 12 دقيقة
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فارس من بنما يروي تجربة إقامته في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها

الرياض (صدى):
كشف الكسي مورينو فارس محترف من بنما يروي تجربة إقامته الفريدة في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها.

وقال الفارس المحترف " أتيت إلى المملكة من خلال صديق وكان أيضا فارس جوكي عندنا طلبوا منه ترشيح محترف فروسية جوكي وتحدث معي وأعجبني العرض وأتيت إليها منذ ٨سنوات".

وأضاف"قبل مجيئي إلى المملكة كل ماكنت أعرفه هو ماسمعته من الناس ، هو أن هذا المكان صحراوي ولايوجد فيه شيء ولا أشجار والمواطنون سيئون والقواعد صعبة للجميع ، ولكن عندما وصلت إلى هنا وجدت وضعا مختلفا عن ماكنت أتخيل ".

المملكة
فارس
بنما

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
عبدالله
اذا المذيعه وعدته واخلفت وعدها، اذا هي لا تستحق الاحترام والمفروض يتم منع برنامجها لانها تبحث عن الاثاره بدون رادع اخلاقي.
عبدالله
هذي اردنيه وزوجها اردني وتقدم نفسها على انها كويتيه
وجهت نظر
عارفين وفاشلين
محمد القحطاني
كلام صحيح ولا شك في ذلك

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