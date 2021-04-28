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الأمير خالد بن سلمان : مقابلة ولي العهد اختصرت ما أراد أن يقوله كل السعوديون

منذ 33 دقيقة
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الأمير خالد بن سلمان : مقابلة ولي العهد اختصرت ما أراد أن يقوله كل السعوديون

الرياض (صدى):
علق نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على المقابلة التلفزيونية التي أجرها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وذكر على حسابه بموقع "تويتر:"مقابة ولي العد التلفزيونية تؤكد اعتزازنا بوطننا وهويتنا واعتدال سياساتنا وانفتاحنا على الآخر ومد يدنا للسلام على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فاختصر سموه في ظهوره ما أراد أن يقوله كل السعوديون".

وأضاف أن وطنٌ طموح واقتصادٌ مزدهر ومجتمعٌ حيوي ثلاثية نماء عاشتها المملكة في 5 سنوات لتُصبح رؤية 2030 واقع يتحقق بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قائد هذه النجاحات ومحقق هذه الإنجازات والذي بفضل من الله ثم بدعمه تحققت الكثير من النجاحات.

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الأمير خالد بن سلمان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
عبدالله
اذا المذيعه وعدته واخلفت وعدها، اذا هي لا تستحق الاحترام والمفروض يتم منع برنامجها لانها تبحث عن الاثاره بدون رادع اخلاقي.
عبدالله
هذي اردنيه وزوجها اردني وتقدم نفسها على انها كويتيه
وجهت نظر
عارفين وفاشلين
محمد القحطاني
كلام صحيح ولا شك في ذلك

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