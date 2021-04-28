الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تفاصيل مجزرة بساتين العوالي على يد السفاح فخري باشا

منذ 53 دقيقة
1637
بالفيديو.. تفاصيل مجزرة بساتين العوالي على يد السفاح فخري باشا

الرياض (صدى):
سلط استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور طلال الطريفي، والدكتور حياة الرشيدي الضوء على قصة السفاح التركي فخري باشا، الذي أحرق بساتين العوالي وقتل العرب .

وقال الطريفي "في ١٤٣٤ هـ كان يشعر العثمانيين بالحراك الرافض لهم في المدينة المنورة ، ورغبة الناس في طردهم ووصلت رسائلهم من بصري باشا والي المدينة إلى الترك فسارت شياطينهم في كل مكان واجتمعوا بالمدينة وقد وشعروا أن المسامير تدق في نعش دولتهم المحتلة، ثم قرروا أن يرحلوا وأن يتركوا رجلا يحمل كرها كبيرا للعرب وعنصرية عظيمة العرق التركي وهو فخري باشا"

وتابع" ودخل فخري باشا المدينة وهو يضع على رأسه غصن الزيتون ويدعى انه يزور للمسجد النبوي ثم وصل به الكذب إلى أن ن يقوم كل صباح ويرتدي كفنا ويضع العمامة على رأسه ويذهب لخدمة الروضة الشريفة، ويمسح الحجرة النبوية حتى وصله دعما من الرجال قوامه ١٥ ألف جندي وكانوا يدعون انهم في طريقهم إلى اليمن ولكنهم بقيوا مع ٨ آلاف جندي سبقهم فخنقوا المدينة"٠

واستكملت الدكتورة حياة الرشيدي الحديث عن السفاح قائلة" بدأ فخري باشا يشتم العرب من على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج من المكان وأخذ السلطة ونظم عتاده وجنده وسار بهم إلى مزارع العوالي حيث كان بها بعض العرب مما سئموا من ظلم العثمانيين وعنصريتهم"٠

وأضاف "قرر العرب الخروج من البساتين يرفعون الرايات البيضاء، وأمر فخري باشا أطلقت المدافع على كل من خرج فماتوا جميعا، لم يكتفى بذلك بل قام بإطلاق المدافع على البساتين أيضا وأمر الرجال أن يحملوا بنادقهم ويقتلون كل من دبت بهم الحياة فلم يبقى في المكان أحد "٠

 

بساتين العوالي
السفاح فخري باشا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
عبدالله
اذا المذيعه وعدته واخلفت وعدها، اذا هي لا تستحق الاحترام والمفروض يتم منع برنامجها لانها تبحث عن الاثاره بدون رادع اخلاقي.
عبدالله
هذي اردنيه وزوجها اردني وتقدم نفسها على انها كويتيه
وجهت نظر
عارفين وفاشلين
محمد القحطاني
كلام صحيح ولا شك في ذلك

أخر الأخبار

شاهد .. النموذج الجديد للبقالات بالواجهة الزجاجية وحواجز الهواء
شاهد .. النموذج الجديد للبقالات بالواجهة الزجاجية وحواجز الهواء
منذ دقيقتين 1077
سائقة تسقط في الحفريات بسيارتها
سائقة تسقط في الحفريات بسيارتها
منذ 7 دقائق 228
لقطات من وفاة عمال في مصنع
لقطات من وفاة عمال في مصنع
منذ 8 دقائق 218
عراك بين قرود عند اشارة مرورية
عراك بين قرود عند اشارة مرورية
منذ 8 دقائق 172
فارس من بنما يروي تجربة إقامته في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها
فارس من بنما يروي تجربة إقامته في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها
منذ 12 دقيقة 1279
بالفيديو .. الباحث الشرعي : مسائل اليقين والقطع التي تحدث عنها ولي العهد مسائل أصولية
بالفيديو .. الباحث الشرعي : مسائل اليقين والقطع التي تحدث عنها ولي العهد مسائل أصولية
منذ 14 دقيقة 1406
الأمير خالد بن سلمان : مقابلة ولي العهد اختصرت ما أراد أن يقوله كل السعوديون
الأمير خالد بن سلمان : مقابلة ولي العهد اختصرت ما أراد أن يقوله كل السعوديون
منذ 32 دقيقة 1466
بالفيديو ..عضو بمجلس الشورى : علينا أن نستفيد من النفط خلال السنوات القادمة
بالفيديو ..عضو بمجلس الشورى : علينا أن نستفيد من النفط خلال السنوات القادمة
منذ 43 دقيقة 1462
محمد بن زايد معلقا على لقاء ولي العهد: قيادة تعرف طريقها جيداً نحو مستقبل مشرق
محمد بن زايد معلقا على لقاء ولي العهد: قيادة تعرف طريقها جيداً نحو مستقبل مشرق
منذ 48 دقيقة 1542
أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
منذ 49 دقيقة 1458