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حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

منذ ساعة
1708
حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في حالة طقس يوم غد الخميس، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسيرو الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز، أنه من المتوقع أن يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، بينما حالة طقس البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة.

وأشار إلى أن ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر ونصف، بينما حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج، فيما الخليج العربي: الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، ارتفاع الموج : متر إلى متر ونصف، حالة البحر: متوسط الموج.

 

حالة الطقس
أمطار رعدية
مركز الأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

حبيب الاتحاد
نعم علا قول المثل ما يفقع الحوض الي اخس البقر ي (؟) هههههه سبحان الله الخبيل يبان من شكله وكلامه وعقليته وأسلوبه؛ ي مصخره...
حبيب الاتحاد
نعم الخبيل خبييل والامعه برضو امعه الله يلعن هذي الأماكن الي خلتك تجي فيها وتتكلم فعلا انت تافه ونعم هاذه زمن التفاهه والتافهين امثالك...
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل بدل الضرب لو خلو الشاب يتزوج البنت ويستر عليها كان أفضل
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية على البقراوية
ع. س. ع
نشوفك يا عالمي بدون آسيوية صدقني ما يتأهل الفقر وتذكرو كلامي

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