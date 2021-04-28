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أول تعليق لوزير الخارجية الإيراني على تسجيله المسرب الذي تسبب في اقتتال داخلي

منذ ساعة
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أول تعليق لوزير الخارجية الإيراني على تسجيله المسرب الذي تسبب في اقتتال داخلي

وكالات (صدى):
عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، عن أسفه في تسبب كلامه بالتسجيل الصوتي المسرب في اقتتال داخلي في إيران، لافتًا إلى الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين الميدان العسكري والدبلوماسية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن توقيت تسريب تسجيل صوتي لوزير خارجيته محمد جواد ظريف تحدث فيه عن دور للعسكر في الدبلوماسية، يهدف إلى التسبب بـاختلاف داخلي؛ تزامناً مع المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وأضاف: "إن سرقة مستند تسجيل، هو أمر يجب التحقيق به. لماذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن هذا الشريط كان يمكن أن يتم نشره قبل أسبوع أيضاً"، متابعًا: "لكن تم نشره في وقت كانت مباحثات فيينا في ذروة نجاحها، وذلك بهدف خلق اختلاف داخل إيران".

وكان ظريف" قد انتقد في التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات ونصف، دور العسكر في السياسة الخارجية خصوصاً دور قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري، الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد مطلع 2020.

إيران
وزير الخارجية الإيراني
محمد جواد ظريف
التسجيل المسرب

التعليقات

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أحدث التعليقات

حبيب الاتحاد
نعم علا قول المثل ما يفقع الحوض الي اخس البقر ي (؟) هههههه سبحان الله الخبيل يبان من شكله وكلامه وعقليته وأسلوبه؛ ي مصخره...
حبيب الاتحاد
نعم الخبيل خبييل والامعه برضو امعه الله يلعن هذي الأماكن الي خلتك تجي فيها وتتكلم فعلا انت تافه ونعم هاذه زمن التفاهه والتافهين امثالك...
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل بدل الضرب لو خلو الشاب يتزوج البنت ويستر عليها كان أفضل
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية على البقراوية
ع. س. ع
نشوفك يا عالمي بدون آسيوية صدقني ما يتأهل الفقر وتذكرو كلامي

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