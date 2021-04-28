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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في الدوادمي

منذ 3 ساعات
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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في الدوادمي

سعيد العجل (صدى):
تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في الدوادمي .

وتفصيلاً أعلنت "صحة الرياض" ، أن مركز اللقاح في الدوادمي يواصل تقديم خدماته يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا ، وذلك من الساعة ٨ مساء وحتى ٢ صباحاً .

وبينت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وحثت "صحة الرياض" الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .

التعليقات

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أحدث التعليقات

حبيب الاتحاد
نعم علا قول المثل ما يفقع الحوض الي اخس البقر ي (؟) هههههه سبحان الله الخبيل يبان من شكله وكلامه وعقليته وأسلوبه؛ ي مصخره...
حبيب الاتحاد
نعم الخبيل خبييل والامعه برضو امعه الله يلعن هذي الأماكن الي خلتك تجي فيها وتتكلم فعلا انت تافه ونعم هاذه زمن التفاهه والتافهين امثالك...
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل بدل الضرب لو خلو الشاب يتزوج البنت ويستر عليها كان أفضل
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية على البقراوية
ع. س. ع
نشوفك يا عالمي بدون آسيوية صدقني ما يتأهل الفقر وتذكرو كلامي

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