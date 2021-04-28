"الاتحاد الآسيوي" يعلن استخدام تقنية الـ «VAR» بداية من ربع نهائي آسيا

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي السماح استخدام نظام حكم الفيديو المساعد اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخ البطولة، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وظهر نظام حكم الفيديو المساعد في نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا، لتكون أولى بطولات الأندية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي يتم فيها استخدام هذا النظام، وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز جديد من خلال استخدامه نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
وكان استخدام حكم الفيديو المساعد في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأ للمرة الأولى اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، كما استخدم في جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.