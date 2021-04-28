موقف عبدالرحمن غريب من مواجهة الأهلي والدحيل

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، موقف لاعب النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب من المشاركة مع فريقه خلال المواجهة المرتقبة أمام الدحيل القطري ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال عبدالرحمن غريب، أن أموره طيبة وسيكون جاهزاً لمواجهة الدحيل، رغم تعرضة للإصابة خلال مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.
ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي والاستقلال والدحيل يتساوون برصيد 8 نقاط، فيما يحتل نادي الشرطة العراقي المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط قبل جولة الحسم.