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موقف عبدالرحمن غريب من مواجهة الأهلي والدحيل

منذ ساعة
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موقف عبدالرحمن غريب من مواجهة الأهلي والدحيل

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، موقف لاعب النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب من المشاركة مع فريقه خلال المواجهة المرتقبة أمام الدحيل القطري ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال عبدالرحمن غريب، أن أموره طيبة وسيكون جاهزاً لمواجهة الدحيل، رغم تعرضة للإصابة خلال مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي والاستقلال والدحيل يتساوون برصيد 8 نقاط، فيما يحتل نادي الشرطة العراقي المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط قبل جولة الحسم.

 

الأهلي
دوري أبطال آسيا
الدحيل
عبدالرحمن غريب

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أحدث التعليقات

حبيب الاتحاد
نعم علا قول المثل ما يفقع الحوض الي اخس البقر ي (؟) هههههه سبحان الله الخبيل يبان من شكله وكلامه وعقليته وأسلوبه؛ ي مصخره...
حبيب الاتحاد
نعم الخبيل خبييل والامعه برضو امعه الله يلعن هذي الأماكن الي خلتك تجي فيها وتتكلم فعلا انت تافه ونعم هاذه زمن التفاهه والتافهين امثالك...
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل بدل الضرب لو خلو الشاب يتزوج البنت ويستر عليها كان أفضل
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية على البقراوية
ع. س. ع
نشوفك يا عالمي بدون آسيوية صدقني ما يتأهل الفقر وتذكرو كلامي

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