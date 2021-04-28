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اعتماد مخططات سكنية بمساحة 12,2 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة

منذ ساعة
1972
اعتماد مخططات سكنية بمساحة 12,2 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة

الرياض (صدى):
أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" اعتماد 6 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12,2 مليون م2 خلال الربع الأول من العام 2021 في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين.

وأوضح البرنامج، أنه تم الترخيص لبناء 2920 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام 2021، وأصدر المركز 67 شهادة تأهيل مطورين عقاريين لمشاريع البيع على الخارطة ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها "إتمام".

كما عالج 38 طلب استفسار عن صكوك، واعتمد عدد من طلبات التأييد لتوفير 1000 عامل للمشاريع تحت الإنشاء ضمن برنامج "سكني"، وأصدر 21 رخصة بيع لمشاريع تحت الإنشاء، وأسهم في تأهيل 1363 مطوراً عقارياً.

المملكة
مخططات سكنية
العقاريين

التعليقات

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أحدث التعليقات

حبيب الاتحاد
نعم علا قول المثل ما يفقع الحوض الي اخس البقر ي (؟) هههههه سبحان الله الخبيل يبان من شكله وكلامه وعقليته وأسلوبه؛ ي مصخره...
حبيب الاتحاد
نعم الخبيل خبييل والامعه برضو امعه الله يلعن هذي الأماكن الي خلتك تجي فيها وتتكلم فعلا انت تافه ونعم هاذه زمن التفاهه والتافهين امثالك...
وليد 6226
حسبي الله ونعم الوكيل بدل الضرب لو خلو الشاب يتزوج البنت ويستر عليها كان أفضل
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية على البقراوية
ع. س. ع
نشوفك يا عالمي بدون آسيوية صدقني ما يتأهل الفقر وتذكرو كلامي

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