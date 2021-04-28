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بالفيديو والصور.. فتاة تتعرض للجلد على يد حركة طالبان لتحدثها مع شاب

منذ 35 دقيقة
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بالفيديو والصور.. فتاة تتعرض للجلد على يد حركة طالبان لتحدثها مع شاب

وكالات (صدى):
أقدمت حركة طالبان الأفغانية المتشددة، على جلد فتاة بالسوط لأنها تحدثت مع شاب عبر الهاتف، عقب القرار الأمريكي بسحب القوات من أفغانستان.

واتضح خلال الفيديو، قيام ثلاثة رجال بحمل السوط لجلد الفتاة، وبدأ رجل الجلد أولا قبل أن يسلمه إلى آخر يبدو أنه يجلد المرأة بقوة أكبر وهي تطلب الرحمة، كما أن الشاب الذي تحدث معها عبر الهاتف اعتقل أيضا وكان محتجزا في زنزانة السجن وقت تسجيل اللقطات.

وكشفت تقارير، أن فيديو جلد المرأة المنتقبة بسبب مكالمة هاتفية مع رجل يهدف إلى إظهار قوة الحركة التي تسيطر على أفغانستان رغم مرور 20 عاما من التدخل العسكري وتريليونات الدولارات التي تم إنفاقها لتحسين حياة الأفغان.

وظهر العشرات من الرجال المحليين وهم يشاهدون العقوبة خلال تنفيذها بينما يلجأ القرويون إلى طالبان لفرض العدالة، حيث لا يؤمنون بالحكومة الضعيفة في كابول.

فتاة
حركة طالبان
الجلد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49246
منذ 10 دقائق
حسبي الله عليهم المجرمون

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم المجرمون
مواطن
والله حرام تعطى كل هذي المالبغ والعقود لمدربين الاجانب ليه ماتطور المدربين السعوديين وتعطى حتى لو نصف هذي العقود ابن البلد هو اللي راح...
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه

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