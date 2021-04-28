الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير سعوديين لمرة واحدة فقط

منذ 55 دقيقة
1829
1
حقيقة السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير سعوديين لمرة واحدة فقط

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، عدد مرات السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير السعوديين والسعوديين المتزوجين من غير السعوديات بالسفر عبر المنافذ مباشرة.

وأكدت الجوازات، أن السماح يكون محصوراً في أضيق نطاق عند الضرورة القصوى التي تستدعي سفر المواطنين والمواطنات.

وجاء ذلك في استفسار إحدى السيدات، التي قالت أنها ذهبت لمنفذ جسر الملك فهد، وتم إبلاغها بأن السفر يكون لمرة واحدة فقط، متسائلة عن مدى صحة ما ذُكر لها في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، كانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت عن تمكين السعوديات المتزوجات من غير السعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة.

 

الجوازات
السفر
المنافذ
المواطنات المتزوجات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49246
منذ 7 دقائق
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم المجرمون
مواطن
والله حرام تعطى كل هذي المالبغ والعقود لمدربين الاجانب ليه ماتطور المدربين السعوديين وتعطى حتى لو نصف هذي العقود ابن البلد هو اللي راح...
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 20 دقيقة 1516
مفاجأة غير متوقعة لزوجين في منزلهما الجديد
مفاجأة غير متوقعة لزوجين في منزلهما الجديد
منذ 25 دقيقة 546
بالفيديو والصور.. فتاة تتعرض للجلد على يد حركة طالبان لتحدثها مع شاب
بالفيديو والصور.. فتاة تتعرض للجلد على يد حركة طالبان لتحدثها مع شاب
منذ 35 دقيقة 1821
بالفيديو.. لحظة سحل عجوز وكسر ذراعها بواسطة ضابطي شرطة
بالفيديو.. لحظة سحل عجوز وكسر ذراعها بواسطة ضابطي شرطة
منذ 50 دقيقة 720
حقيقة السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير سعوديين لمرة واحدة فقط
حقيقة السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير سعوديين لمرة واحدة فقط
منذ 55 دقيقة 1833
بالصور.. كيا ستينجر 2021 تخطف الأنظار بالمملكة
بالصور.. كيا ستينجر 2021 تخطف الأنظار بالمملكة
منذ ساعة 1612
بالفيديو.. مشهد نجل مشاري البلام في "بيت الذل" يثير شجون الجمهور
بالفيديو.. مشهد نجل مشاري البلام في "بيت الذل" يثير شجون الجمهور
منذ ساعة 1399
نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية في الأمن العام
نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية في الأمن العام
منذ ساعة 2087
وصفات حلوى صحية ومفيدة بعسل المانوكا
وصفات حلوى صحية ومفيدة بعسل المانوكا
منذ ساعة 1398
بالفيديو.. ريم عبدالله تكشف حقيقة مقلب رامز جلال ومدى علمها به قبل الحلقة
بالفيديو.. ريم عبدالله تكشف حقيقة مقلب رامز جلال ومدى علمها به قبل الحلقة
منذ ساعة 1402