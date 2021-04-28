نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية في الأمن العام

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مديرية الأمن العام ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية (نتائج القبول المبدئي) للوظائف العسكرية رجال برتبة جندي؛ مؤكدًا على الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو محدد في نتيجة القبول عبر منصة "أبشر - توظيف".
وأوضحت المديرية، أن ذلك مع إحضار المستندات التالية: نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (أبشر - توظيف)، احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها، احضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية، إحضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تقديمها على منصة (أبشر - التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها.
وأشارت إلى أن الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم، فيما يجب إحضار صورة من نتيجة إختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة، إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم ( إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد "برنت من الأحوال").
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه، عدد (6) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة ، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة، حلاقة الرأس رقم (3). 10- احضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.
وذكرت ملاحظة هامة، وهي: يجب التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الطبية والتعليمات المتعلقة بفيروس كورونا، والالتزام بتحميل وتفعيل تطبيق توكلنا والتأكد من الحالة الصحية للطالب أثناء دخول مقر استكمال إجراءات القبول والتسجيل، التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.
وتشمل قبول المتقدم مبدئية لا يعني قبوله نهائي وسيتم إستبعاد كل من يوجد لديه إختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة، فيما تعتذر لجنة القبول عن إستكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الإلتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه، فيما للاستعلام عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــا .