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«الغذاء والدواء» توضح حقيقة احتواء العطور على مواد ممنوعة

منذ 12 دقيقة
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«الغذاء والدواء» توضح حقيقة احتواء العطور على مواد ممنوعة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أنه انتشر مقطع خاطئ يدعي أن جميع العطور حتی الأصلية والماركات تحتوي على أكثر من 6 مواد مضرة منها الفثاليت والاسيتالدهايد، ويجب عدم تعطير الجسم والاكتفاء برشها على الملابس لضمان سلامتها، وأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعفي منتجي العطور من دراسة الآثار الصحية للمواد المركبة للعطور.

وأكدت الهيئة، أن ادعاء أن جميع العطور حتى الأصلية والماركات ( لم يحدد ماركة معينة ) تحتوي على مواد الفثاليت والاسيتالدهايد الممنوعة غير صحيح حيث يمنع ادراج أو تداول أي منتج عطري يحتوي على هذا المواد نظرا لمخالفتها لائحة اشتراطات السلامة SFDA.CO/GS01943:2016 ( ضمن المواد الممنوعة ).

وأشارت إلى أنه في حال مطابقة العطر للائحة اشتراطات السلامة فإنه يعتبر آمن عند ملامسته للجلد، ولا يتم ادراج أي منتج تجميلي بالهيئة دون معرفة مكوناته التي يجب ان تكون خالية من المواد المحظورة وملتزمة بالحدود المسموحة للمواد المقيدة في العطور بالإضافة الى المراقبة المستمرة بعد التسويق ضمن برامج التفتيش الدورية التي تقوم بها الفرق الميدانية بالهيئة.

وقالت أن ما يتعلق بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعفي منتجي العطور من دراسة الآثار الصحية لهذه المواد فالنظام المتبع في المملكة العربية السعودية هو تبني للنظام الأوروبي المتمثل في لائحة اشتراطات السلامة SFDA.CO/GS01943:2016 والذي يمنع استخدام العطور التي تحتوي على مادتي الاستيالدهايد والفثاليت الممنوعة، بينما يختلف النظام في الولايات المتحدة الامريكية حيث تلتزم كل شركة قانونية بسلامة المواد في منتجات التجميل في حال ثبوت أي اضرار لمنتجات العطور الخاصة بها.

وأشارت الهيئة، إلى أنها دائمًا ما تنصح المستهلك بتجنب شراء العطور من مصادر مجهولة والحرص على الشراء من منافذ البيع الموثوقة والتي يمكن تعقبها والتحقق من مكوناتها.

الغذاء والدواء
العطور
مواد ممنوعة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9062
منذ دقيقتين
طيب ***

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
ابو وليد
د محمد بخش --ترى اكثر من 90 في الميه من المعلقين بدو مالهم في ذا الكلام عندك معلومات عن الخلفات الضبان التسدح في البراري...
جار القمر
اكذب الإعلام أصفره يبحثون عن نقطة ضوء في وهج الزعيم يكذبون وهم بارعون في ذلك
فهد آل قنيعير
هذى تلميح لرفع البنزين
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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