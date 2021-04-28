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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح كيفية إخراج زكاة الأسهم

منذ 22 دقيقة
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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح كيفية إخراج زكاة الأسهم

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيفية إخراج زكاة الأسهم .

وقال الشيخ سعد الخثلان فيبرنامج " منارات الهدى " أن المساهم إما أن يكون مستثمر أو مضارب ومعنى المستثمر أي الذي لا يضارب ولا يبيع أو يشتري في الأسهم ونما واشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها أو أنه كان يضارب فيها ثم لما خسرت تركها وهذه الأحوال تكفي زكاة الشركة عنها إذا كانت الشركة تزكي مشيراً إلى أن ان الشركات في المملكة ملزمة بإخراج الزكاه إلى مصلحة الزكاه والدخل .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أنه إذا كان في بلد لا تزكي فيه الشركة فإنه يعرف الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم ، أما إذا كان المساهم مضارب أي يبيع ويشتري في هذه الأسهم فيجب عليه أن يزكيها وتعتبر عروض تجارة وذذلم بتقييم الأسهم في محفظته ثم إخراج ربع العشر 2.5 % .

الشيخ سعد الخثلان
زكاة الأسهم

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
ابو وليد
د محمد بخش --ترى اكثر من 90 في الميه من المعلقين بدو مالهم في ذا الكلام عندك معلومات عن الخلفات الضبان التسدح في البراري...
جار القمر
اكذب الإعلام أصفره يبحثون عن نقطة ضوء في وهج الزعيم يكذبون وهم بارعون في ذلك
فهد آل قنيعير
هذى تلميح لرفع البنزين
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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