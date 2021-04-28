رينار: الأخضر سيشارك بكامل قدراته في كأس العرب وأحلم بقيادته للمونديال

ماجد محمد (صدى):
أكد مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينار أنه يسعى لتحقيق حلمه لقياده الأخضر لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ، ويبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الحلم .
وقال رينار أن الأخضر سيشارك بكامل قدراته في كأس العرب وفي حال وجود لاعبين شباب فإن الهدف منحهم الخبرة .
وأضاف في تصريحات له على هامش قرعة بطولة كأس العرب : المجموعة السعودية صعبة والبطولة بشكل عام ستكون قوية للغاية والمنافسة شرسة بين كافة الفرق المشاركة.
وأضاف : اللعب ضد المغرب يعني لي الكثير، فالمغرب سيظل في قلبي، حيث أمضيت هناك ثلاث سنوات، وكان وقتًا رائعًا مع فريق رائع، والاتحاد المغربي دعمني بقوة، لكن ذلك بات في الماضي، والآن أنا مدرب السعودية وأتطلع للمستقبل الآن .
وأشار رينار إلى أنه غير قلق من أي جوانت تنظيمية للبطولة ومتفائل بالنتائج لصالح الأخضر .