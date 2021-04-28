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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 42 دقيقة
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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بالرياض والأحساء ، وفقاً لهذه التفاصيل :

1-أمين مكتبة مساعد بالرياض: بكالوريوس في " علوم المكتبات والمعلومات " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات ، إجادة الإنجليزية .

- 2- مساعد بحث ثاني " الرياض" : بكالوريوس في " إدارة الصحة ، الصحة العامة ، الأحياء ، أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن 3سنوات ، إجادة الإنجليزية .

3- مراقب خدمات ثاني " الأحساء" : بكالوريوس مه خبرة 3 سنوات في مجال ذا صلة ، إجادة الإنجليزية .

4- أمين مختبر " الرياض " : بكالوريوس في التخصص ، وخبرة لا تقل عن عامين ، وإجادة الإنجليزية .

5- محلل آداء " بالرياض" : بكالوريوس في "الموارد البشرية " ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات .

6- منسق طلبات المشتريات الخاصة الخاصة " الرياض " : شهادة الثانوية العامة مع دبلوم سنتين ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المواد أو التخطيط أو الشراء .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا

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وظائف شاغرة
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
ابو وليد
د محمد بخش --ترى اكثر من 90 في الميه من المعلقين بدو مالهم في ذا الكلام عندك معلومات عن الخلفات الضبان التسدح في البراري...
جار القمر
اكذب الإعلام أصفره يبحثون عن نقطة ضوء في وهج الزعيم يكذبون وهم بارعون في ذلك
فهد آل قنيعير
هذى تلميح لرفع البنزين
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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