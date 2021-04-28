جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بالرياض والأحساء ، وفقاً لهذه التفاصيل :
1-أمين مكتبة مساعد بالرياض: بكالوريوس في " علوم المكتبات والمعلومات " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات ، إجادة الإنجليزية .
- 2- مساعد بحث ثاني " الرياض" : بكالوريوس في " إدارة الصحة ، الصحة العامة ، الأحياء ، أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن 3سنوات ، إجادة الإنجليزية .
3- مراقب خدمات ثاني " الأحساء" : بكالوريوس مه خبرة 3 سنوات في مجال ذا صلة ، إجادة الإنجليزية .
4- أمين مختبر " الرياض " : بكالوريوس في التخصص ، وخبرة لا تقل عن عامين ، وإجادة الإنجليزية .
5- محلل آداء " بالرياض" : بكالوريوس في "الموارد البشرية " ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات .
6- منسق طلبات المشتريات الخاصة الخاصة " الرياض " : شهادة الثانوية العامة مع دبلوم سنتين ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المواد أو التخطيط أو الشراء .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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