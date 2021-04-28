إنستجرام يضيف ميزات جديدة لتحقيق مزيد من المكاسب

وكالات (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن منصة إنستجرام تعمل على تطوير مجموعة كبيرة من الميزات لمساعدة المؤثرين في تحقيق المزيد من الإيرادات من المحتوى.
وأكد أن ذلك يساعد في مطابقة العلامات التجارية مع المؤثرين الذين يقدمون محتوى يتناسب مع الجماهير التي تطمح تلك العلامات في الوصول إليها، فيما صرح رئيس منصة إنستجرام، آدم موسيري، إن الهدف من هذا السوق هو أن يلعب إنستجرام دورًا أكبر في مساعدة العلامات التجارية على اكتشاف المبدعين الناشئين وصناع المحتوى المتوافقين مع أعمالهم والعكس صحيح.
وذكر زوكربيرج متاجر المبدعين التي تسمح للمبدعين ببيع المنتجات لمستخدمي إنستجرام مباشرة، كما قدمت الشركة العام الماضي متاجر فيسبوك وإنستغرام التي تسمح بالبيع مباشرة للمستخدمين، وتتيح لبعض كبار المؤثرين إنشاء متاجر في حساباتهم ضمن إنستجرام.