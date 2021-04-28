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القيمة السوقية لـ "الأخضر" والمنتخبات المشاركة بكأس العرب

منذ 47 دقيقة
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القيمة السوقية لـ "الأخضر" والمنتخبات المشاركة بكأس العرب

نواف السالم (صدى):
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم والتي ستقام في قطر في ديسمبر المقبل .

وحل المنتخب المغربي في المركز الأول بإجمالي 222.4 مليون يورو قيمة لاعبيه مجتمعين ثم الممنتخب الجزائري بقيمة 178.35 مليون يورو ثم المنتخب المصري بقيمة 159.65 مليون يورو .

وجاء المنتخب الإماراتي في المرتبة الخامسة بقيمة 25.03 مليون يورو ، وجاء المنتخب السعودي في المرتبة السادسة بقيمة 22.58 مليون يورو ثم منتخب قطر بقيمة 14.78 مليون يورو ثم منتخب العراق بقيمة 7.18 مليون يورو ، ومنتخب سوريا بقيمة 5.25 مليون يورو .

 

المنتخب السعودي
المنتخب المغربي
المنتخب المصري
كأس العرب لكرة القدم

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أحدث التعليقات

ابو وليد
د محمد بخش --ترى اكثر من 90 في الميه من المعلقين بدو مالهم في ذا الكلام عندك معلومات عن الخلفات الضبان التسدح في البراري...
جار القمر
اكذب الإعلام أصفره يبحثون عن نقطة ضوء في وهج الزعيم يكذبون وهم بارعون في ذلك
فهد آل قنيعير
هذى تلميح لرفع البنزين
ابو عمار
حسبي الله عليهم
واضح*** وصريح***
شرح تفصيلي لموقع مايسمى بالمخمس،على الصدغ والخدة،، لذى يجب توخي الحيطة والحذر إثناء الغضب والزعل والحمق..

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