القيمة السوقية لـ "الأخضر" والمنتخبات المشاركة بكأس العرب

نواف السالم (صدى):
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم والتي ستقام في قطر في ديسمبر المقبل .
وحل المنتخب المغربي في المركز الأول بإجمالي 222.4 مليون يورو قيمة لاعبيه مجتمعين ثم الممنتخب الجزائري بقيمة 178.35 مليون يورو ثم المنتخب المصري بقيمة 159.65 مليون يورو .
وجاء المنتخب الإماراتي في المرتبة الخامسة بقيمة 25.03 مليون يورو ، وجاء المنتخب السعودي في المرتبة السادسة بقيمة 22.58 مليون يورو ثم منتخب قطر بقيمة 14.78 مليون يورو ثم منتخب العراق بقيمة 7.18 مليون يورو ، ومنتخب سوريا بقيمة 5.25 مليون يورو .