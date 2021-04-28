بالفيديو.. الكشف عن مواقع المدفع الرمضاني بالمملكة وكيف نشأ بالصدفة

نايف السالم (صدى):
كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن تاريخ المدفع الرمضاني ومواقعه في المملكة .
وأكدت دارة الملك عبد العزيز أن القاهرة كانت أول مدينة إسلامية أطلق فيها المدفع بالصدفة في العهد الملوكي بشهر رمضان عام 859 هـ واستحسنه الناس فتم صدور قرار بأن يتم إطلاقه يومياً عند الإفطار وعند وقت الإمساك عن الطعام قبيل الفجر .
وأضافت أن المدفع الرمضاني ظهر في الرياض عام 1282 هـ أثناء حكم الإمام فيصل بن تركي حيث يطلق من أعلى قلعة الضيرين في المرقب ، وفي عام 1340 هـ أوكل الملك عبد العزيز آل سعود مهة إطلاق المدفع إلى شعيب بن عبد الرحمن الدوسري ، ثم توقف المدفع في عام 1435 هـ في مكة المكرمة حيث كان يطلق من أعلى قمة جبل المدافع والمطل على حي جرول لأكثر من 50 عام .
وأكدت دارة الملك عبد العزيز أنه في عام 1436 في المدينة المنورة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود بهودة المدفع بعد غياب أكثر من 20 عام وكان يطلق من جبل سلع .