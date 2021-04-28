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حقيقة الحكم الصادر بإلغاء قرار منع عبور الدراجات النارية عبر جسر الملك فهد

منذ ساعة
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حقيقة الحكم الصادر بإلغاء قرار منع عبور الدراجات النارية عبر جسر الملك فهد

الرياض (صدى):
أصدرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية في وسائل الاعلام المختلفة عن إلغاء قرار منع عبور الدراجات النارية عبر جسر الملك فهد.

وجاء نص البيان كالتالي:

"إشارة إلى ما تم تداوله خلال الفترة الماضية في وسائل الاعلام المختلفة من تداول حكم صادر من المحكمة الإدارية بالدمام لمصلحة أحد المواطنين متضمناً الغاء قرار منع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد منع عبور الدراجات النارية عبر جسر الملك فهد فتود المؤسسة التوضيح لعملائها بعض المستجدات:

أولاً: الحكم المتداول كان حكماً ابتدائياً وتم الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة والتي انتهى منطوق حكمها إلى الغاء حكم المحكمة الابتدائية بهذا الشأن.

ثانياً: المنع لم يكن من قبل المؤسسة أصالة وإنما تطبيقاً لقرارات إدارية وتنظيمية سابقة صادرة من جهات أمنية بحكومة المملكتين متعلقة بالإجراءات والاحترازات المتعلقة بسلامة العابرين عبر جسر الملك فهد.

ثالثاً: قامت المؤسسة مؤخراً بالرفع للجهات ذات العلاقة بالمملكتين لإعادة النظر في أمر المنع وبعد عدة اجتماعات من الجهات التنظيمية تم السماح بالعبور وفقاً لإجراءات تنظيمية محددة تم الإعلان عنها في وقتها.

وتود المؤسسة أن توضح لجميع عملائها عابري جسر الملك فهد حرصها على سلامتهم وتطبيق الأنظمة والاحترازات المتعلقة بالعبور عبر جسر الملك فهد".

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت خبرًا يفيد أن المحكمة الإدارية بالدمام أصدرت حكمًا يقضي بإلغاء قرار المؤسسة وإلزامها بتمكين أحد المسافرين من ذلك، بعدما تقدم لدى المحكمة الإدارية بالدمام بصحيفة دعوی طلب خلالها السماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية، لتوضح المؤسسة حقيقة الأمر في بيان رسمي.

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جسر الملك فهد
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
الدراجات النارية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49238
منذ ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو وليد
د محمد بخش --ترى اكثر من 90 في الميه من المعلقين بدو مالهم في ذا الكلام عندك معلومات عن الخلفات الضبان التسدح في البراري...
جار القمر
اكذب الإعلام أصفره يبحثون عن نقطة ضوء في وهج الزعيم يكذبون وهم بارعون في ذلك
فهد آل قنيعير
هذى تلميح لرفع البنزين
ابو عمار
حسبي الله عليهم
واضح*** وصريح***
شرح تفصيلي لموقع مايسمى بالمخمس،على الصدغ والخدة،، لذى يجب توخي الحيطة والحذر إثناء الغضب والزعل والحمق..

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