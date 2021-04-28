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تعليق «صحة مكة» بشأن تسرب مياه الأمطار لإحدى الغرف بمستشفى

منذ ساعة
1905
تعليق «صحة مكة» بشأن تسرب مياه الأمطار لإحدى الغرف بمستشفى

مكة المكرمة (صدى):
علقت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم الأربعاء على الفيديو الذي يظهر الأمطار وهي تتسرّب داخل إحدى غرف التنويم بأحد المستشفيات.

وأوضحت صحة مكة، أن جزءاً من غرف التنويم بأحد مستشفياتها تعرّض اليوم، لتسرّب مفاجئ لمياه الأمطار بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدّسة، ما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى.

وتابعت: "نود التأكيد أن المرضى كافة بالمستشفى بصحة وسلامة ويحظون بالرعاية دون تأثير، ولله الحمد"، لافتة إلى أن الفيديو المتداول كان لحظة التسرب الذي تمت السيطرة عليه من قِبل فرق الصيانة في حينه، ويجري بحث أسباب وتداعيات التسرُّب ومعالجتها، واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.

 

مستشفى
صحة مكة
تسرب مياه

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أحدث التعليقات

ابو وليد
د محمد بخش --ترى اكثر من 90 في الميه من المعلقين بدو مالهم في ذا الكلام عندك معلومات عن الخلفات الضبان التسدح في البراري...
جار القمر
اكذب الإعلام أصفره يبحثون عن نقطة ضوء في وهج الزعيم يكذبون وهم بارعون في ذلك
فهد آل قنيعير
هذى تلميح لرفع البنزين
ابو عمار
حسبي الله عليهم
واضح*** وصريح***
شرح تفصيلي لموقع مايسمى بالمخمس،على الصدغ والخدة،، لذى يجب توخي الحيطة والحذر إثناء الغضب والزعل والحمق..

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