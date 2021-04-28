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الصندوق العقاري يضيف جهة تمويلية جديدة

منذ 5 ساعات
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الصندوق العقاري يضيف جهة تمويلية جديدة

سعيد العجل (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اليوم، اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي السعودي، في مقر الصندوق بالرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج "سكني" داخل فروع الصندوق حول المملكة.

وتعد هذه الاتفاقية الرابعة التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن الاتفاقية مع البنك الأهلي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بهدف توفير الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني" تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعُوم.

وستمكن الاتفاقية البنك من تقديم الحلول والمزايا التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال تواجده داخل فروع الصندوق في مختلف مدن ومناطق المملكة.

الصندوق العقاري
البنك الأهلي

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أحدث التعليقات

ابو وليد
د محمد بخش --ترى اكثر من 90 في الميه من المعلقين بدو مالهم في ذا الكلام عندك معلومات عن الخلفات الضبان التسدح في البراري...
جار القمر
اكذب الإعلام أصفره يبحثون عن نقطة ضوء في وهج الزعيم يكذبون وهم بارعون في ذلك
فهد آل قنيعير
هذى تلميح لرفع البنزين
ابو عمار
حسبي الله عليهم
واضح*** وصريح***
شرح تفصيلي لموقع مايسمى بالمخمس،على الصدغ والخدة،، لذى يجب توخي الحيطة والحذر إثناء الغضب والزعل والحمق..

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