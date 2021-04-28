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جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا

منذ ساعة
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جامعة الطائف تحصن 3600 من منسوبيها ضد كورونا

الطائف (صدى):
وفرت جامعة الطائف لقاحات كورونا لمنسوبي الجامعة من خلال تقديم خدمات اللقاح عبر مركزي لقاحات كورونا في المجمع الخاص بجامعة الطائف داخل المركز الطبي بالجامعة، وكذلك في مركز وزارة الصحة المقام في الصالة الرياضية بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن عدد من تلقى اللقاح من منسوبي الجامعة تخطى عدد 3600 مستفيد، وذلك في جهد واضح تبذله الجامعة لتحصين منسوبيها بالكامل من أجل عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

من جهتها أبانت عميد كلية الطب دلال نمنقاني أن المراكز في الجامعة تستقبل المستفيدين على فترات صباحية ومسائية، وذلك من أجل مواكبة جهود وزارة التعليم ووزارة الصحة في تحصين الجميع.

جامعة الطائف
اللقاح
لقاحات كورونا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه وعلى صديقه الديوث
أبو وهيب
انت مريض وماعندك عقل
أبو وهيب
انت مريض وماعندك عقل
ابو عمار
الامير محمد عمل غربله في الحكومه وعمل نقله كبيره في البلاد الى الافضل والى الامام الممتاز بأذن الله
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية، يحمدربه إنه رأف بحاله،وما ولع وشب إلا فالدباب، ما ولع وأحرق فالضمير المستتر وجوبا..

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