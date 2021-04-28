أبرز المعلومات عن تحديث نظام تشغيل آيفون الأخير

وكالات (صدى):
تلقى مستخدمي "آيفون" حول العالم سلسلة من الرسائل غير المألوفة، بعد تنزيل أحدث تحديث لنظام تشغيل أبل IOS، والتي تسأل عن رغبتهم بقيام النظام بتتبعهم.
وغيرت شركة آبل ميزات الخصوصية، في نظام تشغيل هواتف آيفون، الذي يحمل اسم iOS 14.5، وسط احتجاجات صاخبة من منافسي الشركة وشكاوى في فرنسا؛ حيث في المرة الأولى التي يفتح فيها المستخدم كل تطبيق بعد التحديث، سيطالعه سؤال بسيط: "هل تريد تتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الويب التابعة لجهات خارجية؟"، كما سيعطيك خيارين للرد: "عدم التعقب" أو "السماح".
وكشف مطورو تطبيقات، أنه يتم تتبع "مئات التريليونات من إجراءات وأحداث المستخدم" يومياً، حيث تقوم هذه البرامج بإرسال العديد من البيانات إلى شركاء متعددين مثل فيسبوك، وجوجل، بحسب "العربية.نت".
ويعد في كل مرة يتنقل فيها مستخدم آيفون بين التطبيقات ويتصفح الويب، يتم حفظ نسخة من البيانات في معرف الـ IDFA، والذي يتيح لصناعة الإعلان عبر الإنترنت تكوين ملف تعريف للسلوكيات التي يستخدمها المستهلكون، وتقديم الإعلانات ذات الصلة.