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أبرز المعلومات عن تحديث نظام تشغيل آيفون الأخير

منذ ساعة
1988
أبرز المعلومات عن تحديث نظام تشغيل آيفون الأخير

وكالات (صدى):
تلقى مستخدمي "آيفون" حول العالم سلسلة من الرسائل غير المألوفة، بعد تنزيل أحدث تحديث لنظام تشغيل أبل IOS، والتي تسأل عن رغبتهم بقيام النظام بتتبعهم.

وغيرت شركة آبل ميزات الخصوصية، في نظام تشغيل هواتف آيفون، الذي يحمل اسم iOS 14.5، وسط احتجاجات صاخبة من منافسي الشركة وشكاوى في فرنسا؛ حيث في المرة الأولى التي يفتح فيها المستخدم كل تطبيق بعد التحديث، سيطالعه سؤال بسيط: "هل تريد تتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الويب التابعة لجهات خارجية؟"، كما سيعطيك خيارين للرد: "عدم التعقب" أو "السماح".

وكشف مطورو تطبيقات، أنه يتم تتبع "مئات التريليونات من إجراءات وأحداث المستخدم" يومياً، حيث تقوم هذه البرامج بإرسال العديد من البيانات إلى شركاء متعددين مثل فيسبوك، وجوجل، بحسب "العربية.نت".

ويعد في كل مرة يتنقل فيها مستخدم آيفون بين التطبيقات ويتصفح الويب، يتم حفظ نسخة من البيانات في معرف الـ IDFA، والذي يتيح لصناعة الإعلان عبر الإنترنت تكوين ملف تعريف للسلوكيات التي يستخدمها المستهلكون، وتقديم الإعلانات ذات الصلة.

 

آبل
نظام تشغيل آيفون
خاصية التتبع

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه وعلى صديقه الديوث
أبو وهيب
انت مريض وماعندك عقل
أبو وهيب
انت مريض وماعندك عقل
ابو عمار
الامير محمد عمل غربله في الحكومه وعمل نقله كبيره في البلاد الى الافضل والى الامام الممتاز بأذن الله
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية، يحمدربه إنه رأف بحاله،وما ولع وشب إلا فالدباب، ما ولع وأحرق فالضمير المستتر وجوبا..

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