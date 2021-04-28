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النصر يكشف آخر تطورات إصابة مارتينيز

منذ ساعتين
2295
النصر يكشف آخر تطورات إصابة مارتينيز

ماجد محمد (صدى):
أوضح مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الأربعاء، ما وصلت إليه إصابة محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام ‎الأهلي بالجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مارتينيز قد غادر إلى مدينة برشلونة الإسبانية، ليخوض عملية ناجحة بعد إصابته في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب 6 أشهر.

وأكد النصر أن بيتي مارتينيز غادر المستشفى إلى مقر سكنه في برشلونة، وسيبدأ برنامجه التأهيلي اعتبارًا من اليوم، لافتًا إلى أن اللاعب بدأ بالتحسن والمشي باستخدام العكاز.

 

النصر
برشلونة
دوري المحترفين
مارتينيز

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه وعلى صديقه الديوث
أبو وهيب
انت مريض وماعندك عقل
أبو وهيب
انت مريض وماعندك عقل
ابو عمار
الامير محمد عمل غربله في الحكومه وعمل نقله كبيره في البلاد الى الافضل والى الامام الممتاز بأذن الله
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية، يحمدربه إنه رأف بحاله،وما ولع وشب إلا فالدباب، ما ولع وأحرق فالضمير المستتر وجوبا..

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