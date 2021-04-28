النصر يكشف آخر تطورات إصابة مارتينيز

ماجد محمد (صدى):
أوضح مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الأربعاء، ما وصلت إليه إصابة محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان مارتينيز قد غادر إلى مدينة برشلونة الإسبانية، ليخوض عملية ناجحة بعد إصابته في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب 6 أشهر.
وأكد النصر أن بيتي مارتينيز غادر المستشفى إلى مقر سكنه في برشلونة، وسيبدأ برنامجه التأهيلي اعتبارًا من اليوم، لافتًا إلى أن اللاعب بدأ بالتحسن والمشي باستخدام العكاز.