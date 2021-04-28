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قصة الأمير مساعد بن عبدالرحمن الذي أشاد ولي العهد بفكرة سابقة له

منذ 34 دقيقة
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قصة الأمير مساعد بن عبدالرحمن الذي أشاد ولي العهد بفكرة سابقة له

علي القحطاني (صدى):
أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بفكرة عمرها 47 عاماً تتعلق بالتطوير العقاري كان قد قدمها الأمير مساعد بن عبدالرحمن، وذلك خلال حديثه عن شركة "روشن" العقارية.

وصرح ولي العهد: "هذه فكرة ليست جديدة، كانت مطروحة في عهد الملك فيصل وبداية عهد الملك خالد، من قبل العم الأمير مساعد بن عبدالرحمن.. وجوبه بمعارضة من الوزراء والمسؤولين الذين عارضوا فكرة أن يتاح المجال للقطاع الخاص، ورُفضت فكرته" .

وأضاف ولي العهد: "وبسبب الظرف التاريخي، حدث ما حدث في المخططات السيئة والخدمات السيئة التي تقدم للوحدات السكنية والوحدات العقارية في المملكة العربية السعودية. لو نفذت هذه الفكرة في ذلك الوقت، لكان لدينا اليوم أكبر شركات التطوير العقاري في العالم.. لكن أن تأتي اليوم خير من ألا تأتي أبداً".

ويعد الأمير مساعد بن عبدالرحمن هو أحد أخوة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن. ولِد في الرياض عام 1920 قبيل دخول أخيه الملك المؤسس الأحساء، وتوفي في الرياض عام 1987 عن عمر ناهز الـ66 عاماً، فيما عينه الملك سعود كأول رئيس لديوان المظالم وأول رئيس لديوان المراقبة العامة عام 1376 بمرسوم ملكي في ذلك الوقت، بحسب موقع "العربية.نت".

وتقلد الأمير مساعد وزارتي الداخلية والمالية في عهد الملك فيصل، كما أنه أول من أنشأ مكتبة عامة في الرياض عام 1944 وهو في الرابعة والعشرين من عمره، وقد خصص لها جانباً في منزله، بعد أن جمع لها مجموعة من الكتب وسمح لكل زائر من الانتفاع بها.

 

ولي العهد
الأمير مساعد بن عبدالرحمن
شركة روشن العقارية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه وعلى صديقه الديوث
أبو وهيب
انت مريض وماعندك عقل
أبو وهيب
انت مريض وماعندك عقل
ابو عمار
الامير محمد عمل غربله في الحكومه وعمل نقله كبيره في البلاد الى الافضل والى الامام الممتاز بأذن الله
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية، يحمدربه إنه رأف بحاله،وما ولع وشب إلا فالدباب، ما ولع وأحرق فالضمير المستتر وجوبا..

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