بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف بنك الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض وفقاً لهذه التفاصيل :
- أخصائي حوكمة العملاء : بكالوريوس في " التسويق ، نظم المعلومات الإدارية " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات .
- مدير العلاقات ، المنطقة الشرقية : بكالوريوس في دارة الأعمال المالية ، المحاسبة " أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنتين وإجادة الإنجليزية .
- محلل تصميم الخدمات : بكالوريوس في " التسويق ، نظم المعلومات الإدارية " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنتين .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الثلاثاء وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــا و هنــــا و هنــــــا .