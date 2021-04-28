بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جرائم سطو وسرقة في عدة مناطق

الرياض (صدى):
نجحت الجهات الأمنية بجدة في الإطاحة بمواطن ارتكب عدة جرائم سطو على محال تجارية وسرقة مبالغ مالية في مواقع متعددة .
كما نجحت الجهات الأمنية بجدة في القبض على مواطنيًن و5 مقيمين ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة مواد البناء من مبان تحت الإنشاء في مواقع مختلفة .
كما تم القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود في المدينة المنورة قاموا بنشل عمالة ومحاولة سرقة معلوماتهم البنكية بقصد السرقة .
ونجحت الجهات الأمنية بالقطيف في الإطاحة بثلاثة مقيمين ارتكبوا عدد من الجرائم تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية من مدرستين ومنازل تحت الإنشاء ، بخلاف الإطاحة بعدة مجرمين في جرائم أخرى .