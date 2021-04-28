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بين حالات مرضية وحوادث مرورية..الهلال الأحمر يباشر 142 بلاغا بسبب أمطار مكة

منذ 6 دقائق
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بين حالات مرضية وحوادث مرورية..الهلال الأحمر يباشر 142 بلاغا بسبب أمطار مكة

مكة المكرمة (صدى):
باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ١٤٢ بلاغاً إسعافياً بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس.

ورفعت الهيئة من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة فور إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.

وتنوعت البلاغات الإسعافية التي تمت مباشرتها من قبل الفرق الإسعافية بين حالات مرضية وحوادث مرورية.

وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة البلاغات على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكي.

مكة المكرمة
الهلال الاحمر

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسين محسن عداوي
الله يرحمك ياعم محسن ويرحمك ياعمتي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم و اعفُ عنهم وتجاوز عنهم واسأل الله ان يجعل قبرهم روضه من رياض...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبارك فيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خذ وخل خذ وخل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله

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