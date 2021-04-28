3 مدربين على رادار الهلال

نواف السالم (صدى):
ذكرت مصادر أن نادي الهلال يفاوض ثلاثة مدربين، اثنين منهما من أوروبا، والثالث من الأرجنتين لاختيار أحدهم، مشيرة إلى أن جميعهم لم يسبق لهم العمل في المملكة.
وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن الهلال يدخل أيضا مفاوضات مع المدير الفني لنادي أولمبياكوس اليوناني، بيدرو مارتينيز، لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.
يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أعلنت إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق وتكليف البرازيلي روجيرو ميكالي بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع خليفة رازفان.