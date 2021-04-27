وزير الرياضة يرد على إشادة ولي العهد به

الرياض (صدى):
علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على إشادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، به.
وقال الفيصل: "أفخر بكلمات سمو سيدي ولي العهد، وإشادته التي أعتز بها كثيرًا، وللحق والإنصاف، إن دعمه واهتمامه وحرصه -حفظه الله- أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا".
وتابع وزير الرياضة قوله: " سموه قائد ملهم، يحفّزنا على كل تميُّز، ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة".
وكان ولي العهد قد صرح بقوله: "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شغوف بالرياضة، وهذا ما يسمى بشغف المسؤول نحو المستقبل، وهو المطلوب، حينما يكون هذا الشغف القضية الشخصية للمسؤول".
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