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ولي العهد: الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية ونتمنى أن تحيا فيه

منذ ساعة
1940
ولي العهد: الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية ونتمنى أن تحيا فيه

الرياض (صدى):
‏‎قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني، مبينا أن ‎المملكة لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها.

وأضاف سمو ولي العهد أن "الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية التي أتمنى أن تحيا فيه"

وتابع الأمير محمد بن سلمان "السعودي لايخاف والخوف غير موجود في قاموسه"

وأكد سمو ولي العهد، " نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع جميع شركائنا في العالم، والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للكثير من الدول بما يخدم مصالحنا، ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية".

اليمن
ولي العهد
انقلاب الحوثي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فعلا لقد لحقني الألم الذي طال عهدي به وبات يهدد استمراريتي
د محمد ماجد بخش
على مدى عام كامل وضعت ٧٧٠٠ ملاحظة حول مظلمتي على أمل أن يصل صوتي لمسمع سموكم الكريم
السيف
طيب على الله بس
د محمد ماجد بخش
احترفت الكيمياء ٤٢ عاما لأضع قواعد وأسس ومباديء صحيحة لعلم الكيمياء مدونة في ٧ ملايين ورقة قابلة للمناظرة والحوار الذي لم أجد إليه سبيلا
د محمد ماجد بخش
طاقة إلكترونات الذرة موحدة ولا حقيقة ولا صحة لاختلاف طاقات إلكترونات الذرة وعلى مسؤوليتي العلمية

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