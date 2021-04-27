الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد: 50% من الوظائف لا تساعد على الادخار وقطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة

منذ 33 دقيقة
1462
ولي العهد: 50% من الوظائف لا تساعد على الادخار وقطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة

الرياض (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن50% من الوظائف لا تساعد على الادخار.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، سيصبح هدفنا رفع الوظائف الجيدة وزيادة دخل المواطن السعودي حين وصول نسبة البطالة إلى 7٪، وسيوفر قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى 2030.

وأضاف ولي العهد، إذا وصلنا إلى معدل البطالة الطبيعي سنتخلص من الوظائف السيئة ونركز على المواطن الذي لا يتجاوز راتبه 7 آلاف.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سمعت وشاهدت وشهدت اللقاء كاملا إنه منهج حياة كريمة حديثة كامل متكامل
د محمد ماجد بخش
قال سموه للمواطن السعودي : استمر
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويوفق ملك الحزم والعزم أبو فهد
ع. س. ع
الف مبروك التأهل اعرف فريق باقي ما تأهل ولا هو مضمون يتأهل ومسوين ضجيج عرفتوهم الفريق اللي حرمة الزعيم الغداء وحرمة الوحدة العشاء وحرمة...
ابو محمد 😎 ✍️
الصوت صوت رجال والسلب سلب حرمه .. وشلون ..!!؟

أخر الأخبار

ولي العهد: لا يمكن أن نقبل بالتدخل في شؤوننا وسياستنا الخارجية قائمة على مصالح السعودية
ولي العهد: لا يمكن أن نقبل بالتدخل في شؤوننا وسياستنا الخارجية قائمة على مصالح السعودية
منذ 3 دقائق 1102
بالفيديو.. ولي العهد يرد على سؤال حول تقديم الخدمات الصحية للمواطن بمقابل في المستقبل
بالفيديو.. ولي العهد يرد على سؤال حول تقديم الخدمات الصحية للمواطن بمقابل في المستقبل
منذ 14 دقيقة 1493
بالفيديو.. ولي العهد يتحدث عن توجه الدولة نحو التعليم
بالفيديو.. ولي العهد يتحدث عن توجه الدولة نحو التعليم
منذ 16 دقيقة 1437
رسميًا .. تحديد موعد نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال
رسميًا .. تحديد موعد نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال
منذ 22 دقيقة 1373
الهلال يعود إلى الانتصارات بفوز ثمين على أجمك
الهلال يعود إلى الانتصارات بفوز ثمين على أجمك
منذ 27 دقيقة 1489
ولي العهد: أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة بدائيين
ولي العهد: أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة بدائيين
منذ 30 دقيقة 1482
مواطنة تطقطق على تصرفات بعض الرجال
مواطنة تطقطق على تصرفات بعض الرجال
منذ 32 دقيقة 308
بالفيديو .. ولي العهد: الدولة متمسكة بزيادة دخل المواطن
بالفيديو .. ولي العهد: الدولة متمسكة بزيادة دخل المواطن
منذ 32 دقيقة 1575
طيار يوثق لحظات الهبوط
طيار يوثق لحظات الهبوط
منذ 32 دقيقة 337
المهاجم محظوظ
المهاجم محظوظ
منذ 32 دقيقة 253