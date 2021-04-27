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شاهد.. قصة فتاة تتطوع في الحرم المكي بعد انتهاء ساعات عملها بمدينة الملك عبدالله الطبية

منذ 56 دقيقة
1567
شاهد.. قصة فتاة تتطوع في الحرم المكي بعد انتهاء ساعات عملها بمدينة الملك عبدالله الطبية

مكة المكرمة (صدى):
تطوعت أخصائية التنفس في مدينة الملك عبدالله الطبية، شمس المقاطي، لتكون بين فرق الهلال الأحمر بالحرم المكي لخدمة المعتمرين.

وقالت المقاطي التي تعمل لأكثر من 8 ساعات يوميًا في أقسام مختلفة بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، أن دورها في المستشفى يمتد من التعامل مع حالات الطوارئ وصولًا إلى وحدات العناية المركزة.

وأكدت أنها تشعر براحة وبلذة في العمل التطوعي داخل الحرم المكي، حيث يتمثل دورها في تغطية الفرق الإسعافية التي تساعد المعتمرين والمصلين، والتعامل مع حالات صعوبة التنفس وأمراض الضغط، والسكري والحالات البسيطة وغيرها.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سمعت وشاهدت وشهدت اللقاء كاملا إنه منهج حياة كريمة حديثة كامل متكامل
د محمد ماجد بخش
قال سموه للمواطن السعودي : استمر
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويوفق ملك الحزم والعزم أبو فهد
ع. س. ع
الف مبروك التأهل اعرف فريق باقي ما تأهل ولا هو مضمون يتأهل ومسوين ضجيج عرفتوهم الفريق اللي حرمة الزعيم الغداء وحرمة الوحدة العشاء وحرمة...
ابو محمد 😎 ✍️
الصوت صوت رجال والسلب سلب حرمه .. وشلون ..!!؟

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