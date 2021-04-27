الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. هل صندوق الاستثمارات العامة برميل نفط جديد؟. ولي العهد يجيب

منذ ساعة
1555
بالفيديو.. هل صندوق الاستثمارات العامة برميل نفط جديد؟. ولي العهد يجيب

الرياض (صدى):
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن ربحية صندوق الاستثمارات العامة حاليا بين 6 و 7 %، وهدفنا زيادة أصوله الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن صندوق الاستثمارات العامة سينفق 160 مليون ريال في العام الجاري، و الإيرادات لصندوق الاستثمارات لخزينة الدولة صفر في الوقت الحالي.

وأشار ولي العهد إلى صندوق الاستثمارات العامة معزز للفرص في القطاع الخاص وليس منافس له، والقطاع الخاص مستفيد بشكل كبير منه نظراً للإنفاق الرأس مالي الذي يضخه الصندوق.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سمعت وشاهدت وشهدت اللقاء كاملا إنه منهج حياة كريمة حديثة كامل متكامل
د محمد ماجد بخش
قال سموه للمواطن السعودي : استمر
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويوفق ملك الحزم والعزم أبو فهد
ع. س. ع
الف مبروك التأهل اعرف فريق باقي ما تأهل ولا هو مضمون يتأهل ومسوين ضجيج عرفتوهم الفريق اللي حرمة الزعيم الغداء وحرمة الوحدة العشاء وحرمة...
ابو محمد 😎 ✍️
الصوت صوت رجال والسلب سلب حرمه .. وشلون ..!!؟

أخر الأخبار

ولي العهد: لا يمكن أن نقبل بالتدخل في شؤوننا وسياستنا الخارجية قائمة على مصالح السعودية
ولي العهد: لا يمكن أن نقبل بالتدخل في شؤوننا وسياستنا الخارجية قائمة على مصالح السعودية
منذ 3 دقائق 1091
بالفيديو.. ولي العهد يرد على سؤال حول تقديم الخدمات الصحية للمواطن بمقابل في المستقبل
بالفيديو.. ولي العهد يرد على سؤال حول تقديم الخدمات الصحية للمواطن بمقابل في المستقبل
منذ 13 دقيقة 1483
بالفيديو.. ولي العهد يتحدث عن توجه الدولة نحو التعليم
بالفيديو.. ولي العهد يتحدث عن توجه الدولة نحو التعليم
منذ 16 دقيقة 1423
رسميًا .. تحديد موعد نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال
رسميًا .. تحديد موعد نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال
منذ 21 دقيقة 1368
الهلال يعود إلى الانتصارات بفوز ثمين على أجمك
الهلال يعود إلى الانتصارات بفوز ثمين على أجمك
منذ 27 دقيقة 1487
ولي العهد: أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة بدائيين
ولي العهد: أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة بدائيين
منذ 30 دقيقة 1480
مواطنة تطقطق على تصرفات بعض الرجال
مواطنة تطقطق على تصرفات بعض الرجال
منذ 31 دقيقة 308
بالفيديو .. ولي العهد: الدولة متمسكة بزيادة دخل المواطن
بالفيديو .. ولي العهد: الدولة متمسكة بزيادة دخل المواطن
منذ 31 دقيقة 1565
طيار يوثق لحظات الهبوط
طيار يوثق لحظات الهبوط
منذ 32 دقيقة 337
المهاجم محظوظ
المهاجم محظوظ
منذ 32 دقيقة 253