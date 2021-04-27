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ولي العهد: 80% من الوزراء في عام 2015 غير اكفّاء ولا أعينهم حتى في أصغر شركة

منذ 59 دقيقة
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ولي العهد: 80% من الوزراء في عام 2015 غير اكفّاء ولا أعينهم حتى في أصغر شركة

الرياض (صدى):
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن في أواخر 2015 تم تصنيف القيادات في الجهات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أنه تم تصنيف 90% منهم ضمن النطاق الأحمر والأصفر، بينما كانت النسبة الباقية في النطاق الأخضر.

وتابع ، خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، أن 80% من الوزراء في عام 2015 غير اكفّاء ولا يستحقون تعينهم حتى في أصغر شركة، لذلك استهدفوا زيادة نسبة الكوادر البشرية ضمن النطاق الأخضر.

ونوه سموه بمعايير اختيار فريقه وأهمها الشغف، الذي يدفع المرء على تحقيق أهداف وتطلعات كبيرة جدًا، مضيفا أن أبرز مثال على ذلك هو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يمتلك شعف بالرياضة وكأنها قضيته الشخصية.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9155
منذ 41 دقيقة
قس على ذلك ! من دونهم !
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127396
منذ 28 دقيقة
خير ان شاء الله ..

.. الله يوفقكم لما فيه صالح البلاد والعباد يا سمو الامير .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9155
منذ دقيقتين
سمعت وشاهدت وشهدت اللقاء كاملا

إنه منهج حياة كريمة حديثة كامل متكامل

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سمعت وشاهدت وشهدت اللقاء كاملا إنه منهج حياة كريمة حديثة كامل متكامل
د محمد ماجد بخش
قال سموه للمواطن السعودي : استمر
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويوفق ملك الحزم والعزم أبو فهد
ع. س. ع
الف مبروك التأهل اعرف فريق باقي ما تأهل ولا هو مضمون يتأهل ومسوين ضجيج عرفتوهم الفريق اللي حرمة الزعيم الغداء وحرمة الوحدة العشاء وحرمة...
ابو محمد 😎 ✍️
الصوت صوت رجال والسلب سلب حرمه .. وشلون ..!!؟

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