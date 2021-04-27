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بالفيديو.. ولي العهد: عام 2015 كان صعب جداً وكسرنا كل الأرقام غير القابلة للتحقيق

منذ ساعة
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بالفيديو.. ولي العهد: عام 2015 كان صعب جداً وكسرنا كل الأرقام غير القابلة للتحقيق

الرياض (صدى):
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إننا اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن عام 2015 عام صعب جداً، لم يكن حينها هناك وزراء أكفاء أو مسؤولين يعملون.

ولفت إلى أن إصلاحات ومنجزات برامج تحقيق الرؤية خلال مرحلتها الأولى التي ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سمعت وشاهدت وشهدت اللقاء كاملا إنه منهج حياة كريمة حديثة كامل متكامل
د محمد ماجد بخش
قال سموه للمواطن السعودي : استمر
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويوفق ملك الحزم والعزم أبو فهد
ع. س. ع
الف مبروك التأهل اعرف فريق باقي ما تأهل ولا هو مضمون يتأهل ومسوين ضجيج عرفتوهم الفريق اللي حرمة الزعيم الغداء وحرمة الوحدة العشاء وحرمة...
ابو محمد 😎 ✍️
الصوت صوت رجال والسلب سلب حرمه .. وشلون ..!!؟

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