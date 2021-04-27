بالفيديو.. ولي العهد يستعرض بإيجاز منجزات رؤية المملكة 2030 خلال 5 سنوات

الرياض (صدى):
استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهم إصلاحات ومنجزات برامج تحقيق الرؤية خلال مرحلتها الأولى التي ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات.
وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030م، إن المملكة قبل الرؤية كانت نسبة تملك السكن 47% وقفزت إلى 60% في 4 سنوات.
وأشار ولي العهد - حفظه الله – إلى أن رؤية 2030 ضاعفت الاستثمارات الأجنبية إلى 17 مليار ريال، ولافتا إلى أن البطالة قبل الرؤية كانت 14% نستهدف خفضها لـ 11% هذا العام.