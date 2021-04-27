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بالفيديو.. ولي العهد يستعرض بإيجاز منجزات رؤية المملكة 2030 خلال 5 سنوات

منذ ساعة
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بالفيديو.. ولي العهد يستعرض بإيجاز منجزات رؤية المملكة 2030 خلال 5 سنوات

الرياض (صدى):
استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهم إصلاحات ومنجزات برامج تحقيق الرؤية خلال مرحلتها الأولى التي ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن المملكة قبل الرؤية كانت نسبة تملك السكن 47% وقفزت إلى 60% في 4 سنوات.

وأشار ولي العهد - حفظه الله – إلى أن رؤية 2030 ضاعفت الاستثمارات الأجنبية إلى 17 مليار ريال، ولافتا إلى أن البطالة قبل الرؤية كانت 14% نستهدف خفضها لـ 11% هذا العام.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9155
منذ 45 دقيقة
لم يغفل سموه الكريم مسألة استقطاب العقول
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9155
منذ 32 دقيقة
كل كلمة في حديث سمو ولي العهد مشروع حياة ناجحة ورغم تنوع الموضوعات إلا أن المواطن محور كل الخدمات وجودة تقديمها، وأفكار سموه وطروحاته بالفعل خلاقة، كان سموه منطلقا وكان مقدم اللقاء يلاحق استيعاب هذا الكم النوعي من الإحصائيات والأرقام وكان ولا يزال اللقاء وناصر حديث سموه وتفصيله ماتعا وشاملا ومتنوعا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9155
منذ 3 دقائق
قال سموه للمواطن السعودي : استمر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سمعت وشاهدت وشهدت اللقاء كاملا إنه منهج حياة كريمة حديثة كامل متكامل
د محمد ماجد بخش
قال سموه للمواطن السعودي : استمر
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويوفق ملك الحزم والعزم أبو فهد
ع. س. ع
الف مبروك التأهل اعرف فريق باقي ما تأهل ولا هو مضمون يتأهل ومسوين ضجيج عرفتوهم الفريق اللي حرمة الزعيم الغداء وحرمة الوحدة العشاء وحرمة...
ابو محمد 😎 ✍️
الصوت صوت رجال والسلب سلب حرمه .. وشلون ..!!؟

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