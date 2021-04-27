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ولي العهد: مع زيادة عدد السكان لم يصبح النفط كافيا لتلبية جميع الاحتياجات

منذ ساعة
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ولي العهد: مع زيادة عدد السكان لم يصبح النفط كافيا لتلبية جميع الاحتياجات

الرياض (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن النفط كان يغطي بعض الاحتياجات فقط ، ولكن الاستمرار في الاعتماد عليه سوف يؤثر في المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، استعرض خلاله أهم إصلاحات ومنجزات برامج تحقيق الرؤية خلال مرحلتها الأولى التي ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات.

وأشار ولي العهد - حفظه الله – إلى أن مع زيادة عدد السكان لم يصبح النفط كافيا لتلبية جميع الاحتياجات، لدى المملكة الكثير من الفرص في مختلف المجالات نعمل على تطويرها ضمن رؤية 2030

ولي العهد
النفط
وزير الدفاع

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9155
منذ ساعة
برميل النفط الجديد هو وصف المديفر لصندوق الاستثمارات وابتسم سموه ثم استطرد حديثه المفصل حجم الصندوق في ٢٠٣٠ سوف يصل إلى ٤٠٠ مليار . إنها حقا معادلة الكفاية المالية والتنوع الإقتصادي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سمعت وشاهدت وشهدت اللقاء كاملا إنه منهج حياة كريمة حديثة كامل متكامل
د محمد ماجد بخش
قال سموه للمواطن السعودي : استمر
كجمغلو
الله يرحمه ويغفر له ويوفق ملك الحزم والعزم أبو فهد
ع. س. ع
الف مبروك التأهل اعرف فريق باقي ما تأهل ولا هو مضمون يتأهل ومسوين ضجيج عرفتوهم الفريق اللي حرمة الزعيم الغداء وحرمة الوحدة العشاء وحرمة...
ابو محمد 😎 ✍️
الصوت صوت رجال والسلب سلب حرمه .. وشلون ..!!؟

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