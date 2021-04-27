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صورة من لقاء ولي العهد مع عبدالله المديفر
منذ 52 دقيقة
2268
الرياض (صدى):
نشرت قبل قليل صورة من التحضيرات القائمة للقاء المنتظر مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع الإعلامي عبد الله المديفر.
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عبدالله المديفر
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه .. .. اشوا اللي ماشفتك والا كان مت من قذف كبدي ، من شوفت الفيديو سام راسي وتلوعت كبدي وشلون على...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه نشميه واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه حلوه منك يااخ دكتور محمد بخش ..
يارب توصلها
يا اخي مشروعك ناجح بس خف خلينا من الضريبه وضعك افضل من وضع غيرها خلها ١٠ ارحم
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجاني زحلقوهم ومن رجولهم علقوهم ..
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